«الطوارئ الجامعي» ينقذ حياة مريض ابتلع عظمة ثقبت المريء في طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق طبي بكلية الطب بالجامعة من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 65 عامًا بمستشفى الطوارئ الجامعي، كان يعاني من ثقب بالمريء نتيجة ابتلاع عظمة.و أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الثقب أدى إلى ارتشاح رئوي وتجمع هوائي تحت الجلد، وتم تركيب دعامة معدنية بالمريء عن طريق منظار المعدة بقسم أمراض الباطنة ووحدة الجهاز الهضمي.من جهته قال الدكتور محمد البديوي، مدير مستشفى الباطنة، أنه تم تشكيل فريق عمل من وحدة مناظير الجهاز الهضمي تحت إشراف الدكتور لؤي الأحول، رئيس قسم أمراض الباطنة، مشيدًا بدقة ومجهود الفريق الطبي، والذي ضم الدكتور محمد السيد عنبة، رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وبمعاونة الدكتور أحمد فوزي.فيما أوضح رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي بطب طنطا، استقرار حالة المريض وتماثله للشفاء بعد التئام ثقب المريء بالكامل.