أمير الكويت يجري محادثات ثنائية مع رئيس الحكومة الليبية في قصر البيان

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، محادثات ثنائية، مع أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح، في قصر البيان، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.وكان الدبيبة، قد وصل إلى دولة الكويت الليلة الماضية، وجرت له مراسم استقبال رسمية، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، وعدد من المسؤولين وقادة الجيش والشرطة، وعميد السلك الدبلوماسي لدى دولة الكويت سفير السنغال، بالإضافة إلى سفيري البلدين.وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي رئيس الحكومة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين الدول الخليجية كافة، على أساس الاحترام المتبادل، وفق بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية.ومن المرتقب أن يحل الدبيبة ضيفا على الإمارات بعد انتهاء زيارته للكويت، ومن ثم يصل إلى المملكة السعودية.