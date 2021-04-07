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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخازن غير مرخصة تمارس مهنة الصيدلة في بدر وأبو حمص بالبحيرة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:07 م
ضبط مخازن غير مرخصة
ضبط مخازن غير مرخصة تمارس مهنة الصيدلة
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل الوزارة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بالمديرية.

من جهته قال محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية قد شنت حملة لضبط سوق الدواء والأماكن غير المرخصة بمركزي بدر وأبو حمص، تحت إشراف الدكتورة انجي رحومة، مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتورة نسرين نادر، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية.

و أسفرت الحملة عن ضبط مخازن غير مرخصة تمارس البيع والتداول والتعامل مع الجمهور دون ترخيص، وتم العثور على كمية كبيرة من الأدوية، مخالفة بذلك قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك لحيازة وبيع أدوية في ‏مكان غير مرخص ومزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، و‏تسهيل مزاولة مهنة الصيدلة لغير الصيادلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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