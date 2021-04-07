كنيسة «الأنافورة» تخصص أسبوعا للصلاة لرفع الوباء

دعت كنيسة الأنافورة بالإسكندرية، إلى تخصيص أسبوع متواصل للصلاة يوميًا لأجل رفع الوباء عن مصر والعالم.ويشارك بالحضور في الصلاة لأجل رفع الوباء، الأنبا توماس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقوصية وتوابعها.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بعيد «البشارة».ويعد عيد البشارة المجيد أحد الأعياد السنوية في الكنيسة، بل من أهمها، لكونه أول الأعياد المسيحية.وعيد البشارة وهو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد المسيح، فلولا البشارة وحلوله في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.وترجع قصة عيد البشارة إلى إنجيل لوقا عندما أرسل الله الملاك جبرائيل إلى العذراء مريم ليبشرها بتجسد المسيح منها.