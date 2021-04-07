مصر للطيران تسير 51 رحلة اليوم

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، ٥١ رحلة جوية بمعدل ٣٤ رحلة دولية، و١٣رحلة وداخلية، و٤رحلات شحن جوى، تنقل أكثر من ٤٢٨٤ راكب.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، أبوظبي.كما تسير الشركة الرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.