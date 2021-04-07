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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مناقصة لتشغيل محطات المياه والصرف الصحي ببرج العرب

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:05 م
محطات المياه والصرف
محطات المياه والصرف الصحي ببرج العرب
علا العلاف
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خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال صيانة وتشغيل محطات وشبكات المياة والصرف الصحي ذات الفئة الثالثة، وذلك لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمحطتي رفع الصرف الصحي "أبالحي السابع" بمدينة برج العرب إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يخص الشروط والمواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني، والاخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأشار اتحاد المقاولين، إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 60000 ويستكمل إلى 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 20 ابريل، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو بمقر الجهاز.

وأضاف أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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