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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التأمين الصحى» تستعرض إنجازات الهيئة فى بورسعيد خلال عام

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:05 م
حسام صادق المدير
حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور الوزير محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحى، إنه من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية، حتى أنه ستتاح امكانية التعاقد مع الأطباء داخل عياداتهم؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.

وأشار إلى أن هناك ٣٧ جهة بمحافظات المرحلة الأولى، والقاهرة في طريقها للاعتماد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

جاء ذلك خلال تكريم الفريق أسامة ربيع في مستهل المؤتمر الذي نظمته اليوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "مع شركاء النجاح لصحة أفضل.. آفاق التعاون لتطوير إدارة الخدمات الصحية والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل" بمحافظة الاسماعيلية، فى إطار القيام باستكمال تفعيل المنظومة بباقى محافظات المرحلة الأولى والتعريف بدور كل من الهيئتين وخدمات الدعم الفني المطروحة أمام مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد كذلك تغطيات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وفقا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا حيث سيتم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، في القائمة المعتمدة لأمراض (العيوب الخلقية والتأهيل التخاطبي والشيخوخة والنمو المزمنة) المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية.

وبالنسبة لإدارة المنظومة قال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل ثلاث هيئات عامة: هيئة التأمين الصحي الشامل التي تقوم على إدارة وتمويل النظام، وهيئة الرعاية الصحية هي هيئة خدمية تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بمستوياتها الثلاث داخل او خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم، والهيئة العامة للاعتماد والقرابة الصحية وهى هيئة عامة خدمية تسعى لضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.

وقدم حسام صادق كشف حساب عن أهم الملامح المثمرة للنظام بعد مضي عام على التطبيق حيث أوضح تزايد أعداد المسجلين بنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد لنحو ٧٠٠ ألف من بين ٩٥٠ ألف مواطن يقيمون بالمحافظة الباسلة، حيث شعر المنتفعون بجودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة في ظل تمتعهم بالحرية الكاملة في الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية.

وأوضح أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمشتركين بنظام التأمين الصحي الشامل من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها الُمسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواء كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها حيث بلغ عدد التحويلات الذي تم خارج بورسعيد ٨٩٦ حالة للمتابعة الطبية و٣٨٩ حالة حرجة لزرع الكبد والكلى والنخاع وأمراض الأورام إلى الكثير من المستشفيات المعتمدة، ومنها المركز الطبي العالمي.

وأضاف أنه تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و١٦٦ ألفًا و٦٠٠ حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وتم إجراء أكثر من ٦٠٠ ألف فحص طبي، وتلقت ١٧٧ حالة العلاج الإشعاعي، و٤ آلاف و٧٨٦ حالة غسيل كلوي، كما تم إجراء أكثر من ٣٢ ألف عملية جراحية منها 7 حالات زرع نخاع، و٣ آلاف عملية عيون، و١٣١عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للنظام.

يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تفخر بحصول معاييرها لاعتماد المستشفيات على شهادة الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية بنسبة نجاح غير مسبوقة بلغت 98% كما حصلت معاييرها لاعتماد مراكز الرعاية الأولية على تقييم بلغ 99% وستصدر شهادة اعتمادها عن الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية في الرابع من مايو المقبل، كما تجدر الإشارة إلى أن الإصدارات الأخرى للمعايير سيتم تقييمها تباعًا طبقًا لمخطط زمني يتم تحديده بالتنسيق مع الجمعية الدولية للجودة ISQUA.

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