«زينة رمضان» وحفلات سمر ضمن أنشطة المدينة الجامعية بحلوان

نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان مجموعة من الأنشطة المتنوعة لطلاب، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت، أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وخالد ذكي، مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.أكد رئيس الجامعة أن الهدف من تنفيذ هذه الأنشطة الطلابية المتنوعة هو اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم الإبداعية وصقلها وتشجيعها وتنميتها، فضلًا عن بث روح الانتماء وتنشأة جيل محب للتعاون والعمل الجماعي لخدمة وطنه، مؤكدا أن ممارسة الرياضات من شأنها أن تسهم في بناء بدن قوي وسليم، كما تهدف هذه الأنشطة إلى رفع الوعي الثقافي والمجتمعي لدى الطلاب وإكسابهم المهارات المعرفية والسلوكية وشغل أوقات الفراغ لديهم بما هو مفيد ونافع.وأوضح الدكتور حسام رفاعي، أن جميع الأنشطة الجامعية تتم وفق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم التأكد من ارتداء الماسكات والتباعد الإجتماعي والتطهير المستمر، مضيفًا أن جامعة حلوان غنية بالمواهب الشابة المتميزة في مختلف المجالات، وتسعى جامعة حلوان من خلال الأنشطة المختلفة لإشراك الطلاب في المسئولية المجتمعية والحفاظ على البيئة المحيطة وتنميتها وتجميلها.وتضمنت خطة الأنشطة مؤخرًا تنفيذ معسكرات بمباني الطالبات اتسمت بالروح الرمضانية، حيث تم تزيين وتجميل وتنظيف 4 مباني للطالبات، نفذها نحو 30 طالبة من كل مبنى، كما اشتملت المعسكرات على حفلات فنية، فقرات سمر، مواهب طلابية، شعر وزجل، اسكتش غنائي، عزف، وتكريم للطالبات والعاملات المتميزات.كما تضمنت خطة الأنشطة الإجتماعية مسابقة المعلومات العامة والتي تتم بنظام الفريق وتنافس فيها 35 طالبا، وكذا مسابقة الشطرنج والتي تمت بالنظام الفردي من خلال صعود الفائز وخروج المهزوم وتنافس فيها 40 طالبا، وتنظيم مسابقات ثقافية وأبحاث ومجلات حائط تنافس في كل منها 10 طلاب، بهدف الاهتمام بالقراءة والاطلاع والتأكد من استخدام الأسلوب العلمي في البحث، ومسابقات دينية بعنوان "باب الفقه" حول الصلاة والصوم تنافس فيها 30 طالبا.وامتدت الفعاليات إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة الرياضية شملت الألعاب الترويحية (شد الحبل، الجري المزدوج، عدو 100 متر)، تنافس فيها 150 طالبا و120 طالبة، وكذا كرة الطائرة التي تنافس فيها 120 طالبا، وضربات الجزاء للطالبات وتنافس فيها 25 طالبة، بالإضافة إلى رميات حرة كرة سلة وتنافس فيها 25 طالبة.