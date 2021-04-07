تكريم 35 من حفظة القرآن الكريم بمدارس قنا

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 35 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميًا من جميع المراحل التعليمية بمختلف مدارس المحافظة، حيث قدم لهم شهادات تقدير ومبالغ مالية لتشجيعهم على حفظ كتاب الله وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المحافظة صباح اليوم الأربعاء، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية.وأكد محافظ قنا خلال الاحتفالية أهمية التحلي بأخلاق القرآن الكريم والعمل به وأن تنعكس آدابه وتعليماته على سلوك الفرد والمجتمع، معربا عن اعتزازه بأبنائه الطلاب المتفوقين من حفظة القرآن الكريم، مطالبًا إياهم بالحفاظ على تفوقهم والإصرار على الجد والاجتهاد لمواصلة النجاح، من أجل حصولهم على تلك المراكز المتقدمة، مؤكدا أهمية تكريم المتفوقين ليكونوا دعمًا وتحفيزًا لهم انطلاقًا من كونهم أمل مصرنا الغالية في المستقبل، موضحا أن هذه الاحتفالية الدينية تعد أكبر دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تنشئة جيل جديد حافظ لكتاب الله ومؤمن بالتعاليم والفكر الإسلامي الوسطى المعتدل الذى طالما نادى به وطبقه الأزهر الشريف حتى صار لمصر الريادة فى الحفاظ على الدين الحنيف، مقدما شكره وتقديره للقائمين على تنظيم المسابقة بمديرية قنا للتربية والتعليم.ومن جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه المسابقة تعتبر من المسابقات المهمة والمتميزة التي تعقدها المديرية سنويا، حيث تكتسب تميزها ومكانتها العظيمة من المضمون الذي تدور حوله وهو القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل ، موضحا ان 1500 طالب وطالبه شاركوا في المسابقة علي مستوي المحافظة تم اختيارهم بحياديه تامه من قبل لجنة مشكلة من توجيه اللغة العربية بالمديرية واستمر عملها ما يقرب من شهر ليفوز في المسابقة 35 طالب وطالبة.