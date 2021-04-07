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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بنى سويف: كتيب تعريفي لمركز اللغات والترجمة ودورات للطلاب

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:02 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام عبد العزيز مدير المركز.

وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع وضع اللمسات النهائية للكتيب التعريفي عن مركز اللغات والترجمة والذي يقدم نبذة عن تاريخ المركز ونشأته وتعريف بالرؤية والرسالة والأهداف ودليل شروط الدورات وورش العمل ومواصفات الدورات التعليمية وقائمة بدورات وأنشطة المركز، ووجه رئيس الجامعة بترجمة الكتيب إلى عدد من اللغات الأخرى بجانب اللغتين العربية والإنجليزية.

كما ناقش الاجتماع الانتهاء من قاعدة بيانات المركز الإلكترونية والورقية والتي تتضمن قوائم إلكترونية بكافة الخدمات التي قدمها المركز.

وقال رئيس جامعة بني سويف أن هناك تعاون بين المركز ومركز خدمة المجتمع بكلية الآداب لعقد دورات تأهيلية في اللغات لطلاب الفرقة الأولى بالكلية حيث وجه بضرورة الرقابة على الجودة ومراجعة المحتوى الفني من قبل المركز قبل انعقاد الدورات.

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