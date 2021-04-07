محافظ الدقهلية للنواب: تلقينا 160 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة استقبلت 160 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء، منها 37.2 ألف طلب مقدم من منطقة الجمالية، مشيرًا إلى أن الطلبات المؤجلة تأتي لأسباب لا تتعلق بالسلطة التنفيذية إنما لقيود قانونية وضعها المشرع.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنهم النائب محمد نجيب بحضور محافظ الدقهلية.وأشار محافظ الدقهلية إلى الحاجة لبعض المرونة في القيود، موضحًا أنه بفحص 100 ملف من الطلبات المقدمة للتصالح، أرجأنا 19 طلبا حتى يكون هناك عرض تشريعى للتخفيف من القيود، والتمكن من توصيل المرافق.جاء ذلك تعقيبا على حديث النائب محمد نجيب الذي طالب بتوصيل مرفقى "المياة والكهرباء" أسوة بقرار توصيل الغاز الطبيعي كمرفق، لحين انتهاء التصالحات، وذلك لكل من دفع جدية التصالح، دون انتظار لجان البت.وقال النائب إن هناك من تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات بعد الفترة التي كانت محددة وبالطبع سيتم رفضها، ما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر.