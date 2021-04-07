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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جدول عروض «الإسكندرية للفيلم القصير».. اليوم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:01 م
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
دعاء عبد المقصود
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يعرض مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، اليوم الأربعاء، 10 أفلام ما بين «روائية» و«وثائقية» و«تحريك»، بالإضافة إلى «أفلام الطلبة»، وذلك بمركز الإبداع بشارع فؤاد (وسط الإسكندرية).

ففي مسابقة الأفلام الروائية تعرض أربعة أفلام، هي «نصف فيلم» (تونس) لسيف حسناوي، «في السابع والعشرين من مايو لهذا العام» (مصر، الإمارات) لمصطفى مراد، «شو اسمك» (لبنان) لنور المجبر، «سيرانو» (الجزائر، فرنسا) لصلاح إسعاد ورضا صديقي.

أما ضمن مسابقة «الأفلام الوثائقية» فيعرض فيلمان، هما «حادث قديم جدًا» (مصر) للمخرج أحمد صبحي، «في المنتصف» (اليمن) للمخرجة مريم الذبحاني.

وفي «مسابقة التحريك»، يعرض فيلمان، هما «الحجر الداير» (مصر) لسلمي أسامة، «ليلة بيضا» (الجزائر) لعصام تعشيت.

ويعرض أيضا ضمن «مسابقة الطلبة» فيلمان، هما «الرولر كوستر» (الجامعة الألمانية) لملك بدوي، «زوار الشمس» (إعلام الشروق) لأمير طلعت فاروق.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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