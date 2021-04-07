بدء صرف معاشات من يتقاضى أكثر من 2000 جنيه

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف معاشات أبريل للشريحة الثالثة ممن يحصلون على أكثر من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.وبدأت الهيئة صرف معاشات أبريل، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، منها 2.4 مليون مستحق للدفعة الأخيرة للعلاوات، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أبريل، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس.وانتهت الهيئة من صرف معاشات الشريحة الأولى، لمن يحصل على 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، كما انتهت من صرف الشريحة الثانية لمن يحصلون على أقل من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن.