وكيل «زراعة الغربية» يوجه بزيادة المعروض من اللحوم استعدادا لرمضان

وجه الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بزيادة الكميات اللازمة من اللحوم الطازجة الجاموسي والبقري استعدادا لشهر رمضان المبارك، لمواجهة الأقبال من المواطنين عليها خلال الأيام المقبلة، جاء ذلك خلال زيارته لمنافذ بيع اللحوم الطازجة ومنافذ بيع السلع الغذائية بديوان عام المديرية بطنطا، ورافقه المهندس عمرو مراد، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالغربية.وخلال الجولة أكد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على ضرورة توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار ميسرة تخفيفا عن كاهل المواطن المصري البسيط، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتطبيقا لقرارات وزير الزراعة، ورئيس الجمهورية، الخاصة بإقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وميسرة للجمهور.