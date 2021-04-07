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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة العالمية: الرعاية الصحية الشاملة إحدى ركائز النظام الصحى

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:15 م
الدكتورة نعيمة القصير
الدكتورة نعيمة القصير
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إن إيمان مصر الراسخ واعترافها بأهمية الرعاية الصحية الشاملة كإحدي ركائز النظام الصحي والسبيل الوحيد للوصول إلى "الصحة للجميع"، مؤكدة أن "الصحة بالجميع وللجميع".

ولفتت إلى أن مصر قد حددت بوضوح التغطية الصحية الشاملة كهدف ذي أولوية لإصلاح القطاع الصحي في خطة التنمية المستدامة 2030 في مصر، والتي ترتكز على ثلاثة محاور سواء اقتصادية أواجتماعية أو بيئية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، تحت عنوان، "المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة"، والذي يقام تحت رعاية د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحت شعار "صحتك حقك"، وذلك من داخل مقر مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يتم إطلاقه بالتزامن مع "اليوم العالمي للصحة"، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية يوم السابع من إبريل من كل عام، ويتم الاحتفال لعام 2021 تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة".

وأكدت أن صحتنا مسئوليتنا جميعًا، لأن تعريف منظمة الصحة لمفهوم الصحة لا يقتصر على المرض فقط، ولكن كل ما تشمله صحة المواطنين، شامل الثقافة الصحية والتوعوية والمجتمعية للوصول إلى الأمن الصحي للجميع.

وأشارت إلى إن مصر وضعت مستوى عال لتدابير الاستجابة الفعالة للغاية تحت إدارة وزيرة الصحة والسكان وبتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من خلال العديد من المبادرات الرئاسية المتنوعة، التى تعتمد وتتبنى مبدأ كرامة الإنسان وتعزيز أوجه الترابط من خلال بيئه صحية آمنة، وأضافت أن هناك توازنا بين التعايش مع جائحة كورونا داخل جمهورية مصر العربية، بما يضمن تعزيز الصحة والوقاية من المرض والبيئة الآمنة المبنية على التوازن في كافة التحديات.

فيما ثمنت الجهود المبذولة فى جمهورية مصر العربية بهدف توفير اللقاح في ظروف استثنائية أبرزت المنافسة غير العادلة بين الشعوب.

واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لهيئة الرعاية المشاركة في نشر الجوانب المجتمعية والحياتية، آملة أن يتحقق حلم الإسراع من وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل لكي يتحقق حلم التغطية الصحية الشاملة.
الصحة العالمية: الرعاية الصحية الشاملة إحدى ركائز النظام الصحى
الصحة العالمية: الرعاية الصحية الشاملة إحدى ركائز النظام الصحى

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