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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء اللجنة العليا للتقييم بوزارة المالية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:58 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، برئاسة المهندس محمد الفار، وبحضور المهندس عبد المحسن محمد عبيدة، والمهندس مجدى شحاتة حنا، وذلك بديوان عام المحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بموقف تقارير اللجنة العليا للتقييم بعد عرضها على مجلس الوزراء فيما يتعلق بمطالب المحافظة، ومتابعة اللجنة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمحافظة.

وأشاد أعضاء اللجنة بالإنجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد فى الآونة الأخيرة، والخطوات الثابتة التي اتخذتها الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المجالات، والثناء على الجهود المتواصلة للأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان للارتقاء بكافة قطاعات المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لأعضاء اللجنة نظرا لجهودهم في التعاون مع المحافظة وتذليل كافة العقبات، مؤكدا أن بورسعيد كان لها النصيب الأكبر من المشروعات التنموية خلال الفترة الماضية، ما ساهم فى تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطن.

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