حزب المؤتمر: مجمع الوثائق الذكية يدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي

أكد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أحد أهم خطوات الدولة نحو التحول الرقمي.وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، أن المجمع لما يتمتع به من قدرات تكنولوجية هائلة وتطور تقني على أعلى مستوى، يعزز قدرات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من التطوير التكنولوجي في كافة القطاعات.وأوضح حسام لبن، أن هذا الصرح التكنولوجي الكبير يساهم بالأساس في الحفاظ على المعلومات ودقة البيانات.وطالب مساعد رئيس حزب المؤتمر، بضرورة استمرار جهود الدولة نحو التحول الرقمي، لما يمثله من أهمية كبيرة في الوقت الراهن لتحقيق التنمية المنشودة في كافة القطاعات.