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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تحت الطبع.. «الكوميديا الإلهية» بحلّة جديدة للمترجم حسن عثمان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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عن دار المدى، ضمن سلسلة أعمال خالدة، تصدر قريبًا٬ النسخة العربية القصيدة الأعظم في تاريخ الأدب الأوروبيّ الحديث، "الكوميديا الإلهية..الجحيم"٬ لدانتي أليجييري٬ ترجمة حسن عثمان ومراجعة معاوية عبد المجيد.

في تقديمه للنسخة العربية يقول "عبد المجيد": الكوميديا الإلهية المبشّرة بخروج أوروبا من ركود العصر الوسيط، والرابطة بين الأساطير الإغريقيّة القديمة بلاهوت الديانة المسيحيّة، والمؤسّسة لثقافة الشعب الإيطاليّ ولغته وتقاليده الأدبيّة والسياسيّة، قصيدة الخيال المهول والشعر الجبّار والفكر المتمرّد والزهد المترفّع.

الكوميديا الإلهيّة (الجحيم، المطهر، الفردوس) للشاعر الإيطاليّ الأعظم دانتي أليجييري. تزامنًا مع الذكرى المئويّة السابعة لرحيله. تصدر بترجمة الأستاذ المصريّ العظيم الدكتور حسن عثمان، السبّاق للعمل على هذه الملحمة، من اللغة الإيطاليّة مباشرةً، مستفيدًا من دراساته وأبحاثه وبحر علومه في التاريخ والديانات واللغات والآداب.

تصدر الكوميديا الإلهية بحلّة جديدة، وإخراجٍ عصريّ، ومع إضافة المحذوف (بضعة أبيات من أصل خمسة عشر ألف بيتًا) بمتنٍ مستقلّ لا يؤثّر في بنية الترجمة ولا يمسّ بها ولا يخلخل الشعر الدانتيّ. وقد تشرّفتُ شخصيًّا بالإشراف على هذا العمل العظيم ومراجعته، وتعلّمتُ الكثير أكثر ممّا كنتُ أتوقّع وأرجو، وبذلتُ ما أستطيع لترصُّد الهفوات المطبعيّة والإملائيّة وبضع ملاحظات لغويّة لا تنتقص من جهود الأستاذ حسن عثمان، بل تعزّزها وتثبت أنّه قادرٌ على أن يعلّمنا كلّنا اللغتين والأدب والنقد والترجمة والصبر والحكمة من مكانه البعيد وعبر الزمن. آمل للجميع قراءةً ممتعة، وسنتابع الحديث عن هذه الملحمة أوّلًا بأوّل.

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