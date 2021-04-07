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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الاعتماد والرقابة» توضح دورها فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:54 م
اشرف اسماعيل رئيس
اشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشف الدكتور اشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن الهيئة حددت منذ اليوم الأول لإنشائها خارطة الطريق التي تمكنها من أداء المهام المنوطة بها في إطار قانون التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية عن طريق تبني ٤ محاور أساسية.

وأوضح أن المحور الأول يتضمن الفاعلية الاكلينيكية وتتمثل في قياس نتائج الإجراءات التي تمت خلال التعامل مع المريض من تداخلات طبية، تحاليل، أشعات، أدوية، علاج تأهيلي، الخ.. ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقًا لأدلة العمل الإكلينيكية، أما المحور الثاني فهو سلامة تقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة بما يضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها والمنشأة والبيئة علي حد سواء، وبما يتناسب مع المعطيات الحالية للنظام الصحي المصري.

وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في كفاءة تقديم الخدمات لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، وما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات وإجراءات طبقًا لأدلة العمل الإكلينيكية دون زيادة أو نقص بالإضافة لإدارة ومتابعة أداء سلاسل الإمداد اللازمة لتلك العمليات مشيرا إلى أن المحور الرابع هو رضاء المتعاملين إذ أن المريض هو محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية الحديثة.

جاء ذلك خلال تكريم الفريق أسامة ربيع في مستهل المؤتمر الذي نظمته اليوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "مع شركاء النجاح لصحة أفضل.. آفاق التعاون لتطوير إدارة الخدمات الصحية والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل" بمحافظة الاسماعيلية، فى اطار القيام باستكمال تفعيل المنظومة بباقى محافظات المرحلة الأولى والتعريف بدور كل من الهيئتين وخدمات الدعم الفني المطروحة أمام مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة.

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