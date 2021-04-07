11 ألفا و827 حالة إصابة جديدة بكورونا في كولومبيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 11 ألفا و827 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و468 ألفا و236 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - بأنه تم تسجيل 231 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 64 ألفا و524 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في كولومبيا بلغ 423 ألفا و536 شخصا.