محافظ الدقهلية: تلقيت 3150 طلبا من 51 نائبا بالمحافظة خلال 3 أشهر

قال أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن المحافظة بها ٥١ عضوا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستقبلنا منهم على مدار ٣ أشهر ٣١٥٠ طلبا منهم نائب واحد تقدم بـ ٢٣٣ طلبا خدميا.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني بحضور محافظ الدقهلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة.وأكد أن كل طلبات النواب كلها طلبات لصالح المواطنين، مؤكدا على أن السلطة التنفيذية للمحافظة لا تقصر في اي من الملفات المسموحة إليها وخاصة ملف التصالح مشيرا إلي أن المحافظة استقبلت ١٦٠ الف طلب إحاطة.وبدأت اللجنة برئاسة النائب أحمد السجيني بمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب، بشأن: عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية، وتنتظر معاينة بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة للوحدات المحلية، وذلك بمحافظة ‏الدقهلية.والطلب الاخر بعدم استكمال وتشطيب مجمع المصالح الحكومية الذي بدأ تنفيذه عام 2010، وذلك بمدينة الجمالية محافظة الدقهلية.‏والطلب الثالث خاص بعدم إنهاء الحيز العمراني لتوابع مركز الجمالية – محافظة الدقهلية الذي تم إعداده عام 2017،حيث إن الامتدادات للكتل السكنية القديمة غير موجود ة بخرائط الحيز العمراني الحالية، بالرغم من البناء في ظل ‏التصوير الجوي لعام 1985.‏وكذلك مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض محطة رفع صرف صحي بالبر الشرقي بميت غمر – محافظة الدقهلية.