السبكي: التاريخ سيذكر العاملين بالتأمين الصحي الشامل بكل فخر

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع قومي وكل المشاركين فيه سيذكرهم التاريخ المصري بكل فخر، مؤكدا أن حلم التغطية الصحية الشاملة هو حلم كل المصريين وهو ما تدعمه القيادة السياسية.جاء ذلك خلال المؤتمر الذى أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، تحت عنوان، "المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة"، والذي يقام تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان، تحت شعار "صحتك حقك"، ومن داخل مقر مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يتم إطلاقه بالتزامن مع "اليوم العالمي للصحة"، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية يوم السابع من إبريل من كل عام، ويتم الاحتفال لعام 2021 تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة".