تحرير 61 محضر إزالة إدارية وإشغال طريق في المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد قامت خلالها بتحرير 61 محضر إزالة إدارية وإشغال طريق و13 محضر لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إن إدارة الإشغالات والازالات بالوحدة المحلية اليوم الأربعاء، شنت حملة رفع إشغالات من شوارع مدينة بنى مزار وبالمرور على شوارع بور سعيد والجمهورية والشواني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم واتخاذ الاجراءات للتشديد على أعمال الرقابة الحاسمة للإجراءات الاحترازيه لجائحه فيروس كورونا.وأوضح رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن تحصيل غرامات 13 كمامة ورفع الإشغالات ورفع 51 إزالة إدارية و10 محاضر إشغال طريق، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة أشكال المخالفات وتطبيق القانون على الجميع.