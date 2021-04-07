ضبط مدير مخبز بلدي يبيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء

نجحت أجهزة الأمن في سوهاج في ضبط مدير مسئول مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز سوهاج لتصرفه في "100" كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء.يأتي ذلك في إطار توجيه إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملات تموينية وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.