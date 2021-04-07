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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء اجتماع «محلية النواب» بحضور محافظ الدقهلية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:49 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني بحضور محافظ الدقهلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة.

وبدأت اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب، بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية، وتنتظر معاينة بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة للوحدات المحلية، وذلك بمحافظة ‏الدقهلية.

والطلب الآخر بعدم استكمال وتشطيب مجمع المصالح الحكومية الذي بدأ تنفيذه عام 2010، وذلك بمدينة الجمالية، ‏محافظة الدقهلية. ‏

‏والطلب الثالث خاص بعدم إنهاء الحيز العمراني لتوابع مركزالجمالية محافظة الدقهلية الذي تم إعداده عام 2017، حيث أن الإمتدادات للكتل السكنية القديمة غير موجودة بخرائط الحيز العمراني الحالية، بالرغم من البناء في ظل ‏التصوير الجوي لعام 1985. ‏

‏وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض محطة رفع صرف صحي بـ«البر الشرقي» بميت غمر محافظة الدقهلية. ‏

وكذلك مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب، بشأن عدم العدالة في توزيع الاعتمادات والميزانيات التي تم تخصيصها لكل من ديوان عام محافظة الدقهلية ومراكزها، مع توضيح نسب ومعايير توزيعها وقيام محافظة الدقهلية ببيع أرض أمالك دولة (بعزبة المأمورية – قرية الاسكندرية الجديدة – مركز الجمالية) بأسعار باهظة عن مثيالتها.

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