رئيس البورصة: الطروحات الجديدة تعزز العرض وتجذب سيولة ومتعاملين جدد

- الرشيدي: القيد والطرح في البورصة يسرع تنفيذ خطط الشركة وتوسعاتها لإنشاء جامعات وكليات جديدة.



استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، الوافد رقم 213 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي وهي شركة تعليم لخدمات الإدارة -الشركة الرائدة في مجال التعليم- وسيتم تداولها تحت رمز TALM. CA، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة تعليم وشركة سي آي كابيتال القابضة.و تم تنفيذ طرح عام وخاص لشركة تعليم لخدمات الإدارة لعدد 357. 8 مليون سهم، بنسبة 49% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 5. 75 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 2. 1 مليار جنيه، وبلغت عدد أسهم الطرح العام 17. 9 مليون سهم تمثل 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، و2. 45% من أسهم رأس مال الشركة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 339. 9 مليون سهم تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، و46. 55% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر، وجرى تغطية الطرح العام 29. 38 مرة، والخاص للمؤسسات 2. 34 مرة، وبلغ نصیب المصريين من الطرح العام والخاص نحو 4.93%، فيما بلغ نصيب العرب والأجانب من الطرح العام الخاص 5.6%.من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن لأسواق المال دورًا حيويًا في تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل توسعات الكيانات الاقتصادية المدرج أوراقها المالية بالبورصات، وهو ما يسهم في توفير وظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة.وأضاف رئيس البورصة المصرية، خلال افتتاح جلسة تداول الأربعاء، بمناسبة بدء التداول على سهم شركة تعليم، نعمل بالبورصة المصرية على تعزيز جانب العرض من خلال التواصل الفعال مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد في سوق الأوراق المالية، مؤكدا أن إدارة البورصة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشركات الراغبة في قيد أسهمها في البورصة، مؤكدا أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تضيف أوراق مالية جديدة للسوق، وجذب سيولة من خلال متعاملين جدد أو قائمين وهو ما يحفز الشركات الأخرى العامة والخاصة على الطرح، ويعمل على تعزيز جانب العرض.و كشف "فريد" أن إدارة البورصة تعمل دوما على اجتذاب مزيد من الشركات القوية والراغبة في التوسع والنمو ولديها قصص نجاح للقيد بمختلف القطاعات، فالتنوع الذي تتمتع به البورصات يعزز من فاعلية دورها في دعم النمو الاقتصادي، وقيد شركات تعمل في مجال التعليم خطوة مهمة تؤكد قدرة البورصة على جذب قطاعات جديدة لم تكن تعتمد عليها في تمويل توسعاتها.من جانبه قال المهندس محمد الرشيدي، العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الإدارة، يسعدنا نجاح الشركة في تنفيذ أول طرح بالبورصة المصرية في عام 2021، وذلك لجذب شريحة جديدة من المستثمرين لسوق المال بما يتوافق مع خطة البورصة لتعميق السوق، مضيفا أن الطرح في البورصة من شأنه أن يسهم في تسريع خطط الشركة نحو افتتاح جامعات جديدة في جميع أنحاء مصر، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير وزيادة الأبحاث العلمية المنشورة دَوْلِيًّا، وكذا دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة، بما يتفق مع رؤية مصر 2030.وتدير شركة تعليم لخدمات الإدارة جامعة النهضة ببني سويف أول وأكبر جامعة خاصة في صعيد مصر بسعة طلابية حوالي 11 ألف طالب وحوالي 6270 طالبا مسجلا في 8 كليات وهي كلية صيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية طب بشري، كلية علاج طبيعي، كلية هندسة، كلية علوم الحاسب، كلية إدارة الأعمال، كلية الإعلام والعلاقات العامة، واتفقت الشركة في عام 2019 مع جامعة Medical University of Vienna International واحدة من أكبر جامعات الطب البشري في أوروبا، لتقديم شهادة معتمدة من MUVI لطلاب جامعة النهضة.