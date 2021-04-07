مصادر: زيادة في الرحلات السياحية للمطارات المصرية (خاص)

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوي، عن زيادة في الرحلات الجوية السياحية المباشرة وغير المباشرة "الشارتر" إلى مختلف المطارات السياحية المصرية خلال الأونة الأخيرة، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطارات مرسى علم وشرم الشيخ والغردقة، استقبلت خلال الأيام الماضية عددًا كبيرًا من الرحلات السياحية القادمة من مختلف الدول الأوروبية، فضلًا عن توقعات بوصول رحلات سياحية جديدة مع بداية الشهر المقبل.وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بالمطارات السياحية قامت بتشديد الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، فضلًا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات السفر والوصول والمنشآت التابعة لتلك المطارات.وأوضحت أن السلطات المختصة بوزارة الطيران المدني قد تلقت خلال الأونة الأخيرة إخطارات من شركات سياحة طيران، تفيد بتسيير رحلات سياحية إلى مختلف المدن المصرية مع بداية الشهر المقبل.