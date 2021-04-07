«بلاش مس نقطة مياه».. رسائل الرئيس السيسي في افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُجمع الوثائق المُؤمنة والذكية، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة.وخلال الافتتاح ألقى الرئيس السيسي كلمة تضمنت عددًا من الرسائل المهمة للداخل والخارج ترصد "الدستور" أبرزها في النقاط التالية:- الشهادات والوثائق التى تصدر من مجمع الخدمات يصعب ويستحيل تزويرها، بالإضافة إلى الجهد الذى تقوم به الدولة فى الحكومة الذكية بالعاصمة الإدارية.- هناك تعديات على أراضى الدولة وأراضى الأوقاف نظرا لسهولة تزوير تلك المستندات.- رقمنة الدولة المصرية وحوكمة الإجراءات تسهم فى الحد من الفساد.- قلقي على "المياه" منذ عام 2011، وشعرت بعدم الراحة والقلق تحديدا من 25 يناير.- المصريون شريك أصيل فى مواجهة التحديات.- قضية الدولة المصرية والخاصة بالمياه عادلة في ملف سد النهضة، وفقا لأعراف القانون الدولي.- لا يجب أن نصل لمرحلة المساس بنقطة من مياه مصر وتعاوننا أفضل.- الدولة المصرية دولة قديمة منذ نزول المياه فيها دون تدخل من أحد فقامت عليها الحضارة المصرية.- لا أحد يستطيع أن يمنع المياه والحضارة التى نحن فيها ستستمر.- نستثمر فى أى مشروع يعظم الاستفادة بالمياه مهما كانت تكلفته.- 15 محطة مياه رفع وتحويل مياه الصرف الصحى إلى مياه معالجة للرى والزراعة.