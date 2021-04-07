رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«بلاش مس نقطة مياه».. رسائل الرئيس السيسي في افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:48 م
السيسي
السيسي
إيمان ماهر
طباعة
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُجمع الوثائق المُؤمنة والذكية، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة.

وخلال الافتتاح ألقى الرئيس السيسي كلمة تضمنت عددًا من الرسائل المهمة للداخل والخارج ترصد "الدستور" أبرزها في النقاط التالية:

- الشهادات والوثائق التى تصدر من مجمع الخدمات يصعب ويستحيل تزويرها، بالإضافة إلى الجهد الذى تقوم به الدولة فى الحكومة الذكية بالعاصمة الإدارية.
- هناك تعديات على أراضى الدولة وأراضى الأوقاف نظرا لسهولة تزوير تلك المستندات.
- رقمنة الدولة المصرية وحوكمة الإجراءات تسهم فى الحد من الفساد.
- قلقي على "المياه" منذ عام 2011، وشعرت بعدم الراحة والقلق تحديدا من 25 يناير.
- المصريون شريك أصيل فى مواجهة التحديات.
- قضية الدولة المصرية والخاصة بالمياه عادلة في ملف سد النهضة، وفقا لأعراف القانون الدولي.
- لا يجب أن نصل لمرحلة المساس بنقطة من مياه مصر وتعاوننا أفضل.
- الدولة المصرية دولة قديمة منذ نزول المياه فيها دون تدخل من أحد فقامت عليها الحضارة المصرية.
- لا أحد يستطيع أن يمنع المياه والحضارة التى نحن فيها ستستمر.
- نستثمر فى أى مشروع يعظم الاستفادة بالمياه مهما كانت تكلفته.
- 15 محطة مياه رفع وتحويل مياه الصرف الصحى إلى مياه معالجة للرى والزراعة.

موضوعات متعلقة

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»

السيسى: مجمع الوثائق نقلة كبيرة للحكومة الذكية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-4-2021

واقعة تاريخية.. قاض بمجلس الدولة يغرم نفسه لـ«تعطيله سير جلسة»


الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. «الكوميديا الإلهية» بحلّة جديدة للمترجم حسن عثمان

أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية

مكتبة الإسكندرية تحتفي بألفية «المناظر» لابن الهيثم

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)