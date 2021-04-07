إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص في أسوان

وقع حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو سمبل، بعد مصنع الأسمنت بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن أصابة 12 شخصًا، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقي مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سياره ميكروباص بطريق أبو سمبل بجوار مصنع الأسمنت، اسفر عن أصابة 12 شخصًا بشكل مبدئي، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.