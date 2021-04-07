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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:46 م
أحمد فؤاد درويش
أحمد فؤاد درويش
نضال ممدوح
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يشارك المخرج أحمد فؤاد درويش٬ في الثالثة عصر اليوم٬ بمداخلة تحت عنوان "ثروت عكاشة والسينما"٬ في فعاليات مؤتمر "ثروت عكاشة..فارس الثقافة المصرية" الذي ينظمه المجلس الأعلي للثقافة ويستمر علي مدار يومين.

يتحدث أحمد فؤاد درويش عن ثروت عكاشة والسينما؛ عبر العمل معا في السنوات من ١٩٦٨ إلي ١٩٧٢ بقصر عائشه فهمي بالزمالك ؛ فور تخرج الأول عام ١٩٦٧.

حمل الدكتور ثروت عكاشة خلال توليه منصب وزارة الثقافة٬ رسالة "ديمقراطية الثقافة" وهي الرسالة الإنسانية العادلة للثقافة التي أطلقها عبر إنشائه لقصور الثقافة ونشرها في الأقاليم وكافة ربوع الوطن، بما يتيح الفرصة لكل مواطن مصري أن يتذوق جماليات الفنون وإبداعات الثقافة في مساراتها المختلفة، فضلًا عما يسمح به من إطلاق الطاقات الإبداعية لأبناء المحافظات ومشاركتهم الفاعلة في بناء الوعي الثقافي الجمعي.

يسلط "درويش" الضوء على الدور التاريخي الذي اضطلع به الدكتور ثروت عكاشة فيما يتعلق بإنقاذ آثار النوبة من التعرض للغرق نتيجة لبناء السد العالي، وذلك عبر قيادته لملحمة دبلوماسية ثقافية رائعة نجحت في استقطاب اهتمام منظمة اليونسكو والكثير من دول العالم للمشاركة في دعم مصر ومساندتها في مواجهة هذا التحدي غير المسبوق، مما أسفر عن نجاح مصر في المضي في تشييد مشروع المستقبل "السد العالي" مع الاحتفاظ بتراث الماضي "آثار النوبة الخالدة " التي تعد جزءا لا يتجزأ من تراث الإنسانية.
أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية
أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية
أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية
أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية

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