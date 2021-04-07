حزب الخضر الألماني يعلن مرشحه للمستشارية في 19 أبريل الجاري

أعلن ميشائيل كيلنر، المسؤول بحزب الخضر الألماني، اليوم الأربعاء، أن قيادة الحزب ستعلن في 19 أبريل الجاري مرشح الحزب لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات القادمة.وتتخذ قيادة الحزب قرارا بشأن من بين رئيسيه المشاركين، أنالينا بيربوك أو روبرت هابيك، سيقود الحزب في الانتخابات الفيدرالية المقررة في 26 سبتمبر.ومن المقرر تأكيد المرشح رسميا في مؤتمر حزبي سيعقد في الفترة من 11 إلى 13 يونيو.