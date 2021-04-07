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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس هيئة التنمية الصناعية يكشف سبب إلغاء اجتماعه مع مستثمري العاشر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:42 م
رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء محمد فاضل
دعاء أبو العزم
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عقب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء محمد فاضل الزلاط، على ما ورد ذكره من جمعية مستثمري العاشر من رمضان بشأن اعتذاره عن الاجتماع معهم قبل موعد الاجتماع بساعات قليلة، بأنه لطالما كان حريصًا كل الحرص هو وكافة قيادات الهيئة على التواصل المستمر مع المستثمرين، مؤكدا أنه تم تأجيل الاجتماع لعقد اجتماع طارئ مع مجلس الوزراء والهيئة، وعليه قد تم تأجيل الاجتماع وليس إلغاؤه.

وطالب رئيس الهيئة من رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان استبيان أسباب التأجيل قبل مخاطبة الإعلام، كما هو معهود في العلاقات المؤسسية الرسمية، والتأكد من صحة المعلومات، وهو أمر يتحفظ عليه رئيس الهيئة بشده كونه غير مسبوق في تعامل ممثلي مجتمع الاعمال مع الهيئة

وقال الزلاط، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يقوم بزيارات دورية على المناطق الصناعية بكافة المحافظات سواء الوجه البحري او الصعيد لبحث مشاكل المستثمرين على ارض الواقع.

واضاف الزلاط، أنه سيعقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي مجتمع الاعمال والقطاع الخاص كشريك رئيسي مع الدولة في تحقيق التنمية الصناعية.

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، حرص الهيئة الدائم لبحث مشاكل المستثمرين سواء بمقر الهيئة او من خلال عقد اجتماعات خارجية مع المستثمرين ومن يمثلهم من غرف صناعية، وجمعيات اعمال وجمعيات مستثمرين في شتى ارجاء الجمهورية تعميقا للتعاون والتنسيق الدائم بين الهيئة ومجتمع الاعمال وتماشيا مع توجهات الدولة بضرورة مشاركة القطاع الخاص ليس فقط في حل المشكلات وانما في صنع القرار واخذ ارائهم في الاعتبار في التخطيط ورسم السياسة الصناعية للبلاد.

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