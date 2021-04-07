التحفظ على 426 ألف عبوة حلوى فاسدة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 426240 عبوة "حلوى جافة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص، لحيازته كميات من الحلوي غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالأسواق.تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 426240 عبوة "حلوى جافة "غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.