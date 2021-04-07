1020 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرینیة تسجيل 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 920 حالة ليصل إجمالي المتعافين 140125 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته جريدة "البلاد" البحرينية، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجدیدة بینھا 345 حالة تعود لعمالة وافدة و643 حالة لمخالطین لمصابین و32 حالة قادمة من الخارج، بالإضافة لتسجيل 3 حالات وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 545.