سقوط مزور الشهادات الصحية في الساحل بالقاهرة

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، اليوم الأربعاء، في القبض على عاطل يزور الشهادات الصحية في منطقة الساحل.تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته 23 شهادة صحية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الصحة المختلفة "مزورة".وبمواجهته اعترف بتزوير المضبوطات بالاشتراك مع أحد الأشخاص "يعمل بأحد مكاتب الصحة بالقليوبية"- جارى تقنين الإجراءات لضبطه، لترويجها على عملائهما الراغبين فى الحصول على شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض "خلافًا للحقيقة"، نظير تحصلهما على مبالغ مالية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.