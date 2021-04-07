وزير خارجية إيطاليا: روما محاورا مميزا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعتبر إيطاليا محاورًا مميزًا لها، منوها بأهمية زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لطرابلس أمس الثلاثاء.وأشار في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الأربعاء أن ليبيا كانت قبل عام دولة في حالة حرب، أما اليوم فهي بلد يتجه نحو الاستقرار بفضل عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة.وأضاف أنه لأول مرة منذ سنوات عديدة هناك حكومة موحدة، موضحا أن البلد المستقر هو البلد الذي سيواجه أيضا جميع القضايا الحرجة السابقة، والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وإدارة ملف تدفقات الهجرة، مشددا على أن قضية حقوق الإنسان لا يعلى عليها أي شيء آخر، وهي مسألة مرتبطة باستقرار المنطقة بأسرها.