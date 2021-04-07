في تذكاره.. محطات من حياة القديس يوحنا دي لأسال

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم؛ بعيد القديس يوحنا دي لاسال الكاهنوروي الاب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: القديس يوحنا دي لا سال هو مؤسس معهد أخوة المدارس المسيحية (الفرير) والقديس الراعي للمعلمين المسيحيين.وتابع: كان الابن البكر لأبوين ثريين يعيشان في فرنسا ولد يوم 30 ابريل عام 1651م في مدينة (ريمس) الفرنسية،مضيفا:كان عليه أن يتولى إدارة شؤون الأسرة بعد وفاة والديه أثناء استكمال دراسته اللاهوتية حتى تمت رسامته كاهنًا في 9 أبريل من عام 1678م. تحركت مشاعر القديس يوحنا دي لا سال وتأثر بسبب محنة الفقراء الذين بدوا "بعيدين عن الخلاص" سواء في الحياة الحاضرة أو في الحياة الأخرى. توواصل: خلى عن منزل عائلته وانتقل ليعيش مع المعلمين. كما أنه تنازل عن منصبه ككاهن ونبذ ثروته، وهكذا شكل المجتمع الذي أصبح يعرف باسم إخوان المدارس المسيحية.وتابع: ركزت مدارسه على العديد من التغييرات المبتكرة والتي شملت: التعليم باللغة الدارجة وكان يتم تجميع الطلاب وفقًا للقدرة والإنجاز، ودمج التعليمات الدينية مع المواد الدنيوية بعد أن أرهقته حياة التقشف، توفي يوم الجمعة العظيمة بـ "سانت وان" بالقرب من "روان" عام 1719.