رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحق في الدواء».. تقرير عن إنجازات الدولة لـ«ملتقى الحوار»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:33 م
الحق في الدواء
الحق في الدواء
محمد الشريف
طباعة
أصدرت " وحدة البحوث والدراسات" بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا بعنوان "الحق في الدواء"، أوضح أن الدواء هو من أهم العوامل الاستراتجية الهامة في أي دولة ويعتبر أمنًا قوميًا، وقد واجهت صناعة الدواء في مصر أزمات متعددة، تتعلق بتسعير وتسجيل الدواء وزيادة نفوذ القطاع الخاص، ونقص بعض الأدوية.

وأوضح التقرير، أن قضية الاحتكار في سوق الدواء لفتت أنظار الحكومة خاصة بعد أن قررت الإدارة المصرية الحالية القضاء على أية ممارسات احتكارية في مجال الأدوية وللقضاء على نظام الاحتكار كان لابد من تطبيق بعض الاجراءات ومنها ضرورة توفير بدائل قوية للدواء في مصر.

وفيما يتعلق بأزمات الدواء في مصر، فقد جاء بالتقرير أن أزمات الدواء المصري تعددت بين الاحتكار والأدوية المغشوشة وظاهرة اختفاء الدواء، إضافة لتأثير السياسة المالية للحكومة المصرية 2016 ثم جاءت جائحة كورونا لتزيد الأزمة الدوائية صعوبة.

وأوضح التقرير العقبات التي تواجهها صناعة اﻷدوية في مصر والتي تتضمن الأدوية المغشوشة، حيث يتداول السوق المصري نحو 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم، وانخفاض كفاءة المادة الفعالة في بعض الأدوية ومجهولية مصدرها، وإعادة تدوير أدوية منتهية أو اقتربت نهاية صلاحيتها والأحتكار، حيث لا يمكن الفصل بين ما يجرى من الاحتكار وارتفاع الأسعار واختفاء بعض الأنواع وقيام الأطباء بصرف الأدوية لصالح الشركات بعيدا عن الاحتياجات.

كما أوضح التقرير فيما يتعلق بظاهرة اختفاء الدواء، أن أزمة "نواقص الادوية" تصل لأكثر من 8000 دواء من أصل 14 ألف دواء متداول في السوق المصري، بالإضافة إلى أن 22% من الأدوية المسجلة لا يتم إنتاجها في سوق الدواء.

وأكد التقرير أن أهمية الدواء ظهرت وبشكل كبير خلال جائحة كورونا، حيث ظهرت عيوب صناعة الدواء بشكل فاضح وباتت عملية تطوير صناعة الدواء أمر لا مناص عنه فقد انعكس استمرار تعطل التوريد من الصين والهند على انخفاض واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة خلال الربع الأول من عام 2020 بنحو 29% مقارنة بعام 2019، مع نقص مخزون بعض شركات الأدوية.

وفيما يتعلق بالمدينة الدوائية المصرية، فقد جاء بالتقرير أن الدولة المصرية سعت لوضع سياسات دوائية وطنية شاملة في إطار التأمين الشامل تراعي العوامل الإقتصادية والاجتماعية، تتسم بالشفافية والاتساق مع التزامات الدولة بالقوانين الدولية لحقوق الانسان والنظر لقضية تسعير الدواء باعتبارها جزء في إطار النظام الصحي، فقامت الحكومة المصرية بإنشاء مشروع مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية، كما قامت بإنشاء هيئة الدواء المصرية بهدف حماية المواطنين من ممارسات شركات الأدوية كالاحتكار.

وأضاف، أن الهدف الرئيسي من إنشاء "مدينة الدواء" هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج الأغلبية العظمى من الأدوية داخل مصر، حيث أصبح 85% من الدواء في مصر ينتج محليًا للحد من ارتفاع بعض أسعار الأدوية المستوردة التي لا تتوفر في السوق المصري إلا بأسعار باهظة الثمن.

وعن أهم مشكلات الحق في الدواء، ذكر التقرير أنها تتعلق بنقص الأدوية واختفاء المواد المهمة، خاصة في أوقات الأزمات، حيث أن 50% من الأصناف المسجلة غير متوفرة، وهناك 4000 صنف لم يتم إنتاجها بالدرجة الأولى رغم تسجيلها، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المغشوشة أو المهربة، حيث تمثل تجارة الأدوية المقلدة نحو 10% من مبيعات الأدوية في مصر.

موضوعات متعلقة

السيسي لـ إثيوبيا: بلاش تحاولوا المساس بمياه مصر لأن كل الخيارات مفتوحة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-4-2021


الصور

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى