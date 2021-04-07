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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تحتفي بألفية «المناظر» لابن الهيثم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:32 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
خالد حماد
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تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة علمية، بمناسبة مرور ألف عام على تأليف كتاب "المناظر" للحسن بن الهيثم (المتوفى 432هـ1041م)، وهو الكتاب الذي وضع فيه ابن الهيثم أصول المنهج العلمي التجريبي، وركز فيه على تطوير علمي البصريات والفلك، وأسهم ببحوثه تلك في اختراع الكاميرا في العصر الحديث.عبر الانترنت وذلك في الساعة 11 صباح غدالخميس الموافق 8 إبريل 202

وقد أحدث الكتاب ثورةً علميةً كبيرة، فكان أحد أسباب النهضة والتطور في مجال الطبيعة والبصريات والمنهج العلمي في أوروبا، فأثر في دراسات علماء مثل روجر بيكون، ويوهانس كبلر، وإسحق نيوتن؛ في بحوثهم الفيزيائية وفي البصريات.

وتأتي الاحتفالية لتلقي الضوء على ابن الهيثم أيقونة العلم في القرن الحادي عشر الميلادي، تأكيدًا على أن الإسهام العربي في العلوم كان عظيمًا ومؤثرًا في تاريخ العلم العالمي.

تبدأ الندوة في تمام الحادية عشرة صباحًا وتنقسم إلى جلستين، يتحدث في الأولى الأستاذ الدكتور محمد علي الجندي أستاذ الفلسفة والمناهج بجامعة المنيا عن "التعددية المنهجية في كشوف وبحوث ابن الهيثم البصرية"، وتعقبه كلمة الأستاذة الدكتورة فاطمة إسماعيل أستاذ المناهج وفلسفة العلوم بجامعة عين شمس والتي تلقي ورقة بعنوان "أبحاث الضوء والبصريات حتى عصر ابن الهيثم".

ويتحدث في الجلسة الثانية الدكتور ماهر عبد القادر أستاذ تاريخ وفلسفة العلوم عن "كتاب المناظر لابن الهيثم.. درة التاج"، ثم الدكتور محمد أحمد السيد أستاذ فلسفة العلوم بجامعة الكويت عن "الثورات العلمية في العلم العربي"، وتختتم الجلسة الدكتورة زبيدة بن مسي أستاذ تاريخ العلوم والرياضيات بجامعة باتنه بالجزائر، والتي تُلقي ورقة عنوانها "معالم النظرية التجريبية في كتاب علم المناظر لابن الهيثم".
مكتبة الإسكندرية تحتفي بألفية «المناظر» لابن الهيثم
مكتبة الإسكندرية تحتفي بألفية «المناظر» لابن الهيثم

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