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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظ الجيزة: أعتبر جامعة القاهرة هرم المحافظة الرابع

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:31 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
ريم محمود _ اسراء جمال
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أشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجهوده في إدارة الجامعة على مدار 4 سنوات، مؤكدا أن الجميع يلمس التطور الذي شهدته جامعة القاهرة خلال فترة توليه منصبه وتقدمها العلمي وتبوأها مكانة متميزة.

وأثنى محافظ الجيزة على جهود أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في دعم ومساندة المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتعاون مع الجامعة في معظم المشروعات التي تنفذها أو المشكلات التي تواجهها وآخرها مشكلة عقار فيصل المحترق على الدائري، حيث تم الاستعانة بخبرات الجامعة للبحث عن الحلول وإنهاء الأزمة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزراء، في تفعيل دور الجامعات الحكومية كبيوت خبرة في خدمة المجتمع وفي المحافظات التي تقع بها.

وفي كلمته باحتفالية جامعة القاهرة بتسليم عقود الدفعة الأولى من الوحدات السكنية للحاجزين بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، قدم اللواء أحمد راشد، التهنئة لملاك الوحدات السكنية على إنجاز المشروع بكفاءة عالية، مشددا أنه يعتبر جامعة القاهرة هرمًا رابعًا بمحافظة الجيزة لايقل عن الأهرامات الثلاثة، وذلك نظرًا للخبرات والكفاءات العالية لأساتذة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تتعاون مع محافظة الجيزة في العديد من المشروعات، من آخرها التعاون مع المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تنفيذ 3 مشروعات بمحافظة الجيزة كمرحلة أولى، وهي مشروع تطوير ميدان المنيب، ومشروع تطوير كورنيش الجيزة كممشى حضاري، ومشروع تطوير حدائق كوبري عباس والتي تشمل (حديقة منطقة المطاعم الاستثمارية، وحديقة الأطفال، وحديقة المناسبات).

وكانت جامعة القاهرة تعاونت في 2019 مع محافظة الجيزة في رفع كفاءة ودهان شارع الجامعة والمبانى المحيطة، بما فى ذلك ميدان الجيزة للحفاظ على المظهر الحضارى لمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع المحافظة في القوافل التنموية الشاملة التي تطلقها الجامعة في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

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