رئيس وزراء الكويت يستقبل نظيره الليبي

استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويت صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، في قصر «بيان»، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي بدأ صباحًا زيارة رسمية إلى الكويت.وأفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بإجراء مراسم استقبال رسمية لـ"الدبيبة"، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة عبدالله يوسف الرومي، ومحافظ العاصمة رئيس بعثة الشرف المرافقة طلال خالد الأحمد الصباح، وكبار قادة الجيش، والشرطة، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام، وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت عبدالأحد إمباكي، وسفيرا البلدين.ويُجري «الدبيية» جولة خارجية لدول الخليج العربي، حيث سيزور بعد الكويت كل من الإمارات والمملكة السعودية.ووفق ما أعلن عنه متحدث الحكومة الليبية، فجر اليوم الأربعاء، فإن زيارة الدبيبة لدول الخليج، تأتي في إطار مساعيه لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقة بين كل الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل.وتأتي تلك الجولة غداة استقبال «الدبيبة» في العاصمة طرابلس نظرائه اليوناني والإيطالي، اللذان اتفقا على دعم الاستقرار وإجراء الانتخابات في البلد الشقيق.