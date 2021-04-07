8 مايو.. الحكم في بطلان إنفاق الزوجة الأرثوذكسية على زوجها المتعسر

حجزت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعسر، لجلسة 8 مايو.وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 175 لسنة 30 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بـ إنفاق الزوجة على زوجها المتعسر.وتنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المتعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.