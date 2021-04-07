«عليا حقوق الإنسان» تصدر تقريرا عن جهود الدولة لتعزيز الحق في الصحة

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقارير تستعرض الجهود الوطنية فى مجال حقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بالأيام الدولية ذات الصلة، وأصدرت الأمانة الفنية وللعام الثاني على التوالي، تقريرًا بشأن أهم الجهود الوطنية لإعمال الحق فى الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذى يوافق السابع من إبريل.ويوضح التقرير أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تستهدف فيما يخص القطاع الصحي النهوض بصحة المواطنين فى إطار العدالة الإجتماعية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وحوكمة قطاع الصحة.ويستعرض التقرير التطورات التشريعية ذات الصلة وزيادة الإنفاق العام على قطاع الصحة، وتطورات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وجهود تطوير المنشآت الصحية، والتقدم المحرز فى تنفيذ المبادرات الرئاسية تحت مظلة "100 مليون صحة"، وكذا التقدم المحرز فى تنفيذ المشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار، وجهود توفير الأدوية والأمصال، والتقدم المحرز فى تنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.كما يستعرض التقرير جهود الدولة في مواجهة التداعيات الصحية لجائحة كورونا.