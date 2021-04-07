حبس متهم قتل ربة منزل وابنها بالساطور في الشارع ببني مزار

أمرت نيابة مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، برئاسة أسامة ربيع، رئيس النيابة، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بقتل ربة منزل، ونجلها، بساطور بأحد شوارع مدينة بني مزار، شمال المنيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.وأوضحت التحريات أن المتهم اعتاد توصيل المجني عليها وأسرتها إلى بني مزار، لوجود علاقات طيبة بين الأسرتين، انتهت بتقديم المجني عليها واجب العزاء لأسرة المتهم، وبعدها حدثت خلافات أدت إلى قطع العلاقات بين الطرفين، أعقبتها وقوع الجريمة.و قال أحد شهود العيان في التحقيقات، أن المتهم طلب من المجني عليها تليفونها المحمول، حيث رفضت مما دفعه للتعدي عليها ونجلها بساطور بعدة ضربات على رأسيهما، حي فارقا الحياةوتحفظت أجهزة الأمن بالمنيا على كاميرات المراقبة الموجودة بمنطقة حي شرق بمدينة بني مزار، والتي رصدت واقعة مقتل أم وطفلها على يد سائق "توكتوك"، واستدعت النيابة العامة، عددًا من أهالي المنطقة التي شهدت الحادث، كما استدعت زوج المجني عليه السماع أقواله.وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة بوقوع حادث قتل لسيدة وطفلها داخل المدينة وتبيّن أن المجني عليها تدعى "م. م. ي"، 27 سنة، وابنها "ك. أ.ص"،، وأنهما قُتلا على يد سائق "توكتوك"، وجرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى بني مزار العام، تحت تصرف النيابة العامة، لحين صدور تقرير الطبيب الشرعي ومفتش الصحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازموقال مصدر أمني، أن ابنة الضحية طفلة عمرها 8 أعوام، كانت تستقل "التوكتوك"، برفقة والدتها وشقيقها، إلا أنها استطاعت النجاة والهروب فور مشاهدتها لأمها وشقيقها غارقين في دمائهما.