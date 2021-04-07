دار العين تطرح «ربيع الغابة» لـ جمال مطر

صدرت حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع٬ رواية جديدة بعنوان "ربيع الغابة" من تأليف جمال مطر. وهو مؤلف إماراتي ومخرج مسرحي قدم العديد من العروض المسرحية في دولة الإمارات وخارجها.شارك "مطر" في كثير من المهرجانات المسرحية والتليفزيونية خارج الإمارات، يعمل مقدم ومعد للبرامج في مؤسسة دبي للإعلام. نال عدد من الجوائز بالمسرح والتليفزيون.ومن مؤلفاته: "تحب الملح أكثر" وهي قصائد في مديح البحر٬ "جميلة" مجموعة من المسرحيات٬ "رب واحد لا يكفي" عن سيرة المتنبي٬ "كتاب "الوقت في جيبك"٬ ورواية بعنوان "كلب".ومما جاء في الرواية نقرأ:"حسنا يا صديقي الزرافة٬ لا أظن أنني أطلب الكثير٬ في الحقيقة أود حين يرونني لا يزدرونني لدمامتي٬ فلست قبيحا لهذه الدرجة. إن أجادوا التدقيق وجدوا أنهم ليسوا بأفضل مني حالا وهيئة٬ فالجمال ليس حكرا علي أحد٬ ثم ما الفرق بين الجمال والقبح؟ إنهما فلكان يدوران في محيط واحد.نقيضان٬ لكننا لن نعرف هذا إلا بعد أن نعرف ذلك٬ كلاهما في ميزان واحد٬ وجودهما معا يعطيهما المعني٬ فإن كان الجمال مرتبطا بالعاطفة فإن للقباحة أسرارهما التي لم تكتشف بعد٬ وكما تعرفين يا صديقتي أن البشاعة لا تكمن في الوجه أو في الجسد٬ بل في ما تخبئه تلك الرؤوس.