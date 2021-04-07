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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«زراعة الشيوخ»: «مستقبل مصر» مشروع متكامل يشجع الصادرات الزراعية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:23 م
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بمشروع "مستقبل مصر"، والتى تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة.

وأكد "الجبلى" فى تصريحات صحفية، همية لقاءات الرئيس السيسى مع عدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع لاطلاعه على تطورات الموقف التنفيذي والاقتراحات المختلفة لتطوير الإنتاج اضافة الى دعوة الرئيس السيسى لزيادة استثماراتهم في المشروع مشيدين بالتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى للحكومة بتذليل أية عقبات قد تطرأ في هذا الصدد وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية وزيادة الانتاج الزراعي لمشروع "مستقبل مصر" بالنظر إلى رقعته الجغرافية الشاسعة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى ان هذا المشروع القومى الكبير ينقل مصر الى مرحلة جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الزراعية خاصة أنه مشروع متكامل وليس هدفه الاستصلاح وزراعة الاراضى ولكن هدفه ايضًا تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الرئيسية وفى مقدمتها القمح والذرة والفول اضافة الى توفير العملة الصعبة من خلال تصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية لدول العالم.

وقال "الجبلى" إن مساحات الأراضى الزراعية انخفضت بسبب الزيادة السكانية الكبيرة ولذلك كانت رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى ثاقبة فى انجاز مثل هذه المشروعات الزراعية القومية الكبرى التى ستحقق لمصر العديد من المزايا وفى مقدمتها زيادة انتاج المزيد من المحاصيل الزراعية وتوفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى.

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