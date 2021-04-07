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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مجمع الوثائق المؤمنة قيمة مضافة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:22 م
النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، أن المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، يعد صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع واصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أنه يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية، مع كونه الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الصرح التكنولوجي من شأنه العمل على توفير قواعد بيانات دقيقة ومؤمنة بالكامل بداية من تجميع البيانات حتى إصدار الوثائق، ووضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة وخفض الاعتماد على العنصر البشرى لمنع أى محاولات للتزوير أو التزييف والقضاء على أى فساد ادارى، وزيادة فى الحصيلة الضريبية للدولة بفضل نظام التحكم والتتبع لكافة المنتجات الخاضعة للضريبة.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أنه من المنتظر أيضا أن يحقق أهداف الدولة فى التحول الرقمى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوجية بمجالات الإصدار الذكى وتوفير دورة انتاج متكاملة لكافة الوثائق والاصدارات الموثقة والذكية بداية من المواد الخام حتى المنتج النهائى والأنظمة الرسمية الخاصة به.

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