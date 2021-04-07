«بنها» تشارك فى الدورة الـ 53 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

شارك الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها فى فعاليات الدورة الافتراضية الـ 53 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية خلال الفترة من 7 إلى 8 أبريل الجاري باستضافة جامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية، وبحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ومديري ورؤساء وممثلي الجامعات العربية أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد.وشهدت الفعاليات تسليم الدكتور ماجد نجم رئيس الدورة الـ 52 للمؤتمر العام رئاسة المؤتمر العام للدكتور عيسى الأنصاري رئيس الدورة الـ 53.من جانبه قال الدكتور الجيزاوى، إن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات على رأسها مشروع التصنيف العربى للجامعات، ومشروع توثيق الشهادات الجامعية وحمايتها، وكذلك المنصات الإلكترونية للدوريات العلمية.كما ناقش الاجتماع الإعلان عن جوائز اتحاد الجامعات العربية، ودعم أنشطة المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، بالإضافة الى دعم مركز إيداع الرسائل الجامعية التابع للاتحاد.