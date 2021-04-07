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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: الحوكمة وميكنة التقديم للمدارس ستساعد في ارتياح أولياء الأمور

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:18 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نعمل في برنامج تتبع كل كتاب مدرسي يخرج من المطبعة ويستهدف طالب معين ولا يذهب إلى المخازن أو يتم بيعه في مكتبات، ونستهدف ألا يحدث تزوير أو اختراق للملكية الفكرية لأن هذه قضايا تاريخيا مزمنة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطريق (القاهرة ـ العين السخنة) بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من كبار رجال الدولة.

وأضاف شوقي نريد أن نربط التغذية المدرسية مع الحالة الصحية، ونستطيع أن نعطي الطالب الذي يعاني من انيميا وجبة مناسبة لحالته، والذي يعاني من تقزم وجبة مناسبة لحالته الصحية.

وأوضح شوقي: بدأنا الشهادات المؤمنة والوثائق في العام الماضي وتم توفير التمويل لمدة 3 سنوات بمشروع بهذا الحجم، وأصدرنا شهادات مؤمنة للثانوي العام والفني في العام الدراسي الماضي خلال فترة كورونا، وحاليا نعمل على إصدار الشهادات هذا العام للثانوية العامة والتعليم الفني والإعدادية وندرس المخطط الزمني لإطلاق كارت المعلم والطالب وسنبدأ بمحافظة أو اثنين وبعد ذلك نعمل على توسيع مساحة تطبيقه.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إصدار كروت الطلاب والمعلمين وإدخال المعلومات عليها وتحديثها وتأمينها، ومن ضمن هذه المعلومات نتائج الطلاب للامتحانات الالكترونية في جميع الامتحانات والامتحانات نفسها، وكنا نتحدث عن تأمين المعلومات ويتم تأمين كل هذا في مكان يستحيل اختراقه او تغيير هذه البيانات وكل طالب سيكون لديه القدرة في الحصول على تاريخه الأكاديمي أو تاريخ المعلم الوظيفي في أي وقت بتجميع هذه المعلومات.

وتابع: نعمل على ميكنة دورة العمل الخاصة بمشكلة تؤرق كل الناس هي التقديم والنقل بين المدارس، لافتا إلى أن الحوكمة ونقلها وميكنتها ستساعد في ارتياح أولياء الأمور.

وقال شوقي إن النتائج المرجوة هي تجميع المعلومات وإصدار الكروت وتحديثها بشكل مستمر وتقديم الخدمات لذوي الهمم لأن الوزارة ستعمل على متابعتهم والتعامل المناسب مع صعوبات التعلم.

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