«العفو الدولية» تدين استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها السنوي 2020، استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ما تسبب بفرض إجراءات قسرية، تسببت بنزوح مئات العائلات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وعمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف، وعمليات قتل واعتقال.وأفاد التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال عذبت الأطفال بكل أنواع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفيا، وواصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة معرضة سكانه لعقاب جماعي، ومفاقمة بذلك الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأبقت إسرائيل على حصارها غير القانوني لقطاع غزة، وقتلت أشخاصا لم يكونوا يشكلون أي خطر وشيك على حياة الآخرين.